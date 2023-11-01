رد فعل ناري من أيمن القسيوني على مجازر غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدى الفنان أيمن القسيوني غضبًا شديدا إزاء ما يمر به ثم قطاع غزة من أحداث وموت آلاف المواطنين وحرق المخيمات والمستشفيات ودور العبادة على يد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.

وشارك جمهوره بصورة كاريكتر توضح مآساة أهل غزة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه: "ياريت نقدر نرسل كل أطفال قادة العالم إلى غزة هذه الابادة الجماعية سوف تنتهي بثواني".



لماذا سخر أيمن بالكيان الصهيوني؟

وأضاف:" من حق إسرائيل قتل، ذبح، تدمر، يتيم، جزار، مجزرة باسم الدفاع عن نفسها؟ هذا مريض، قادة العالم مرضى، الإنسانية مريضة، كل هذا لأن إسرائيل خائفة من وضع الجنود على الارض انهم على استعداد لتفجير رهائنهم فقط حتى لا يبدوا مثل القمامة على الأرض، وما يثور هو أن القادة بأشرطة جنسية سرية لديهم".



تحذير وتهديد من أيمن قسيوني فما القصة؟

وتابع:" كل زعيم عالمي لا يأمر قتلة الأطفال المرضى بالتوقف الآن ليس لديه عمود فقري وآمل أن تعاني عائلتك من نفس الألم والكرب الذي بدأ من7 أكتوبر حتى اليوم ".

وأشار:" ملحوظة اللعنة على وسائل الإعلام المزيفة التي لديها تغطية انتقائية لا شئ يبرر مجزرة غزة".



وفورا من مشاركة المنشور تلقى أيمن على تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني داعمين لرأيه، والقضية الفلسطينية، ووقف المجازر وكل الدعم للشعب الفلسطيني".

آخر أعمال أيمن قسيوني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أيمن قسيوني مسلسل يوتيرن والذي شارك به في موسم دراما رمضان 2022، وضم العديد من الفنانين، منهم: محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، هلا السعيد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.