استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنائها الثلاثة في قصف منزلها بغزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وحرصت الوزارة علي نعي أسرة الفنانة إيناس السقا، وذلك عبر صفحتهم الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت الوزارة عبى صفحتها الشخصية: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وفي نفس السياق أعلن ابنة عمتها بسمة السقا، عبر «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، استشهاد ابنة عمي إيناس السقا، وبنتها لينا، وبنتها سارة، وابنها إبراهيم، وإصابة بنتها ريتا وبنتها فرح، إلى رحمة الله، ونسأل الله لهم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ويذكر ان قدمت إيناس السقا عدد كبير من الأعمال الفنية على المسرح وكانت من أوائل العاملات فيه ومن بين المسرحيات التي قدمتها كانت "الدب"، "في شي عم بيصير".