ماذا قالت باميلا الكيك في نهاية "كريستال"؟

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، بكل المقاييس أن تفرض نفسها على الساحة الفنية من خلال مسلسل “كريستال”، حيث شاركت جمهورها صورة لها من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "من قلب القلب وبإبتسامتا المعتادة الحزينة لعليا... بقول مبروك مش بس لطاقم العمل أمام ووراء عدسة الكاميرا وكل نقطة تعب وسهر".



وأضافت: "عالتفاصيل لإحترام بيوت العالم اللي مبروك علينا نحنا الممثلين إنو ربحنا قلوب العالم وربحنا وجودنا بكل بيت عربي بالعالم".



وتابعت: "شكرًا يا ربي قدي إنت كبير وكريم وثقتنا برحمة السما صابرين عليا إلى حين إشعار آخر، حب حب كتير حب وزعل وأمل وسعادة وظلم مجبولين ببعض".



تعليقات الجمهور على منشور باميلا الكيك



وفورا من مشاركة المنشور لم تسلم عليا من التعليقات الإيجابية من الجمهور ونجوم الوسط الفني وكانت من أبرز التعليقات عليا كرم هتفضل في قلوبنا، مش عارفين لو كانت باميلا مش في المسلسل كنا هنعمل ايه، برافو أتقنتي الدور من غير اي انفعال، نهاية المسلسل هي نفس المسلسل التركي ليش ما غيرتوها، يا ترى هيبقى في جزء ثاني ولا لا، الف مليون مبروك، وغيرها من التعليقات.

تعرف على الأحداث الأخيرة من مسلسل كريستال

مازالت رحاب تسعى لتنتقم من فاي لأنها سبب كل شيء تتعرض له ابنتها عليا مؤخرًا، لكنها تهورت هذه المرة وحاولت قتلها بسلاح ناري، لكن عليا دخلت فاجاة وانقذت فاي وكان مصير رحاب هو مستشفى الأمراض العقلية.



أخيرًا اعترف نديم بحبه لـ عليا في لحظة انهيارها بسبب خسارتها في مجال الأزياء بسبب الظروف التي تمر بها.



لم تستمر اللحظات الرومانسية، حتى اعترفت فاي أنها فشلت أن تعود للبنت البريئة كما كانت، وقالت لـ جواد: "البنت اللي بتحبها ما عادت موجودة إلا بخيالك"، وفي لحظة حزن وبكاء رد عليها جواد: "البراءة اللي جواتك تحولت كلها حقد وغل وطمع".

أما عليا كرم فتقرر إعلان إفلاسها، وتتخلى عن كل شيء بما فيهم القصر.

الدكتور جواد سافر إلى أمريكا ليبدأ حياته هناك، بعد أن ترك فاي، ولكنه لم يتخلى عن صداقته مع عليا.



بعد أن تقوم فاي بكل ما في وسعها، تكتشف أنها ربحت كل ما تتلهف إليه مقابل خسارة لا رجعة فيها.



أبطال مسلسل كريستال



والمسلسل من بطولة محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، رولا حمادة، آنجو ريحان، خالد شباط، بلال مارتيني، جوان زيبق، هيما إسماعيل، علي منيمنة، وغيرهم من الفنانين