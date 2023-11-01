انت الان تتابع خبر المشهد الممنوع من العرض.. صراخ جنوني للممثلة يسرا في أقوي مشهد لها من فيلم عادل إمام" المشهور والذي تسبب في اصابة يسرا وغضب المخرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة يسرا من أبرز الفنانين المصريين الكبار في أدائها وعفويتها. شاركت في جميع أفلامها مع نجوم الفن والسينما المصرية، مثل الفنان عادل إمام.

ربما تكون هي أكثر فنانة تعاونت مع عادل إمام في أفلامه، حيث كان يهتم بها ويحبها كثيراً بسبب جرأة المشاهد التي تقدمها بدون تردد. تميزت الفنانة يسرا بمشاهدها الجريئة والساخنة في أفلامها، حيث لا يخلو أي فيلم شاركت فيه من مشاهد جريئة

. في هذا المقال، سنتحدث عن أحد أشهر وأكثر المشاهد جرأة، وهو تلك التي جمعتها بعادل إمام ومصطفى متولي.

تعتبر يسرا القبلات والمشاهد الجريئة في السينما أمرًا طبيعيًا، ولا ترى فيها أي مشكلة. ففي نظرها، السينما بحاجة إلى الرومانسية والخيال، وهذه المشاهد تعتبر جزءًا من ذلك.في تصريحاتها حول مشاهدها الجريئة مع عادل إمام، أكدت يسرا أن السينما المصرية تقدم هذا النوع من المشاهد منذ فترة طويلة، وأنها تعتبرها جزءًا من العمل السينمائي.

وأضافت أن مشاهد القبلات والمشاهد الجريئة ليست خطأً ولا عيبًا، طالما تستخدم بشكل جيد ومناسب في الفيلم، وتوضع في سياقها الطبيعي. وأشارت إلى أن حذف هذه المشاهد قد يؤثر بشكل كبير على جودة العمل السينمائي.

يعتبر فيلم "رسالة إلى الوالي" واحدًا من أفضل الأفلام التي جمعت بين عادل إمام ويسرا، حيث حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه في عام 1998.