انت الان تتابع خبر هز عرش رامز جلال ورفض الزواج من دنيا سمير غانم فانتقمت وأحرقت قلبه برامي رضوان! لن تصدق من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حديثنا اليوم عن نجم كبير هو الفنان النجم أحمد مكي والذي استطاع أن يهز عرش الفنان الكوميدي وملك المقالب رامز جلال بعد أن ضل على قائمة الأكثر مشاهدة منذ سنوات.

وكان مكي قد استطاع لأول مرة منذ سنوات عدة أن يضع مسلسل رمضاني لمنافس شرس لبرنامج مقالب رامز جلال، وهو الكبير أوي من بطولة أحمد مكي .

ولد أحمد مكي في الجزائر بين والدين منفصلين ووجد نفسه مسؤولا عن أمه وشقيقته بعمر صغير،عمل الكثير من المهن وقدم أغرب فكرة فيلم بالمعهد بعنوان “إززز” بطلتها “ذبابة” يروي فيه حياتها وكيف تعيش يومياتها.

خسر معظم أصدقائه بالسجن والإدمان والموت وعبر عن هذا الأمر بأغنية “قطار الحياة”.

وأول فيلم أخرجه بحياته فشل فشلاً ذريعاً واضطر لبيع سيارته وإلغاء اشتراك النادي الرياضي لدفع تكاليفه.

انفصل عن زوجته وعاش رعباً كبيراً كي لا يعيش ابنه مثلما عاش هو لكنه اتفق مع طليقته على تفاصيل تؤمن حياة هنيئةلإبنهما.

شكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري، وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.

وكشف النجم الراحل سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جداً ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن تردد أن زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.

انتقمت دنيا سمير غانم من أحمد مكي بزواجها من الإعلامي رامي رضوان ورفضها المشاركة معه في بقية أجزاء مسلسل الكبير أوي.

الفترة الأكثر رعباً بحياته كانت عندما اصيب بمرض خطير إثر شربه من زجاجة ماء لأحد الأشخاص في النادي الرياضية، بقي لأشهر طويلة ينام 20 ساعة يومياً وخسر 30 كيلو من وزنه ومجرد شربه للماء كان مزعجاً.