انت الأن تتابع خبر هالة صدقي تعود للمسرح بصوابع زينب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود الفنانة المصرية هالة صدقي، الى المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عامًا منذ عرض آخر أعمالها المسرحية بعنوان "727"، مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، من إخراج كرم مطاوع.



وقالت هالة في تصريحات إعلامية، أن الفنان عمرو عبدالجليل، سوف يشاركها في بطولة مسرحية "صوابع زينب" والتي سوف تقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي.



وعن توقفها عن تقديم الشخصية الشعبية رغم نجاحها فيها مؤخراً في مسلسل "جعفر العمدة"، قالت هالة: "توقفت عن الأعمال الشعبية بعد أرابيسك وكانت غلطة، كنت فاكرة إني بكده هاحافظ على نجاح شخصية توحة لكن بعد صفصف اكتشفت إني كنت غلطانة".



وتدور أحداث المسرحية حول "زينب" وهي أم لثلاث بنات "سندس ونانسي وداليا"، يعشن في حي شعبي، وتحاول زينب تزويجهن وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، فتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن، لكن لسانها وشخصيتها القوية تجعلهم يهربون منها دائماً، مما يتسبب في تمرد بناتها عليها، لكنها تضع خطة لترويضهن وكسبهن في صفها من جديد.



يشارك في بطولة المسرحية مع هالة صدقي، كل من: عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، أوس أوس، منة فضالي، مصطفى حجاج، ومن المقرر عرضها في الفترة من 16 تشرين الأول (نوفمبر) وحتى 20 من نفس الشهر على خشبة المسرح العالمي.