ابنة عمرو دياب حديث السوشال ميديا

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رياض - احمد صلاح - أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعجابهم بالإطلالة الجديدة لإبنة عمرو دياب، "جنا" حيث ظهرت بملابس كاجوال وخصلات شعر حمراء لطيفة.



وشاركت جنا متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصور عفوية مع صديقها الجديد، واختارت ملابس كاجوال تُظهر رشاقتها عبارة عن تنورة قصيرة باللون الأسود مع أكسسوار على شكل حزام من السلاسل، ونسّقتهما بتوب سوداء مزيّنة برسومات ملونة، وحرصت على رفعها لتظهر من خلالها جزءاً من بطنها مع كولون على شكل شبكة.



ومن الناحية الجمالية، طبّقت جنا بعض لمسات المكياج الناعمة مع أحمر شفاه خفيف، وتركت شعرها الناعم ينسدل على وجهها، وكان لافتاً اعتمادها على بعض الخصلات الحمراء الجميلة التي ساهمت في إبراز جمالها وأنوثتها.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وبقدرتها على تغيير شكلها بألوان وصيحات متنوعة تناسب عمرها.