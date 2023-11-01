نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو عبد الجليل عن جنين فلسطيني: "أخذ شهادة الوفاة قبل شهادة الميلاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو عبد الجليل، عن حزنه الشديد جراء الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الكثير من الأطفال بين قتيل ومصاب، وانتهاكات وقصف خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها أهالي قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف.

وعبر عمرو عبد الجليل عن غضبه بسبب تصرفات جيش الإحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، حيث نشر صورة لجنين لم يتخط عمره الـ 10 أيام، وكتب: "الجنين اللي قدامكوا استشهدت والدته وهو في بطنها، حاول الأطباء إنقاذه لكنه فارق الحياة، أخذ شهادة الوفاة قبل شهادة الميلاد".



بـ "صوابع زينب" عمرو عبد الجليل يشارك في موسم الرياض

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل مع الفنان محمد ثروت بمسرحية "صوابع زينب"، خلال موسم الرياض لهذا العام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الفنانة هالة صدقي ومحمد رضوان.



قصة مسرحية "صوابع زينب"



تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

عمرو عبد الجليل يتعاون مع محمود عبد المغني في "درويله"

وعلى صعيد آخر، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم "درويله" مع النجم محمود عبد المغني، بالإضافة إلى آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن.