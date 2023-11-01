نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتظر بالكويت عن تأجيله، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث الجارية من قصف وقتل من قبل جيش الإحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غز، وكان من المقرر إقامة الحفل في الكويت يوم 9 نوفمبر ضمن مهرجان "ليلة العمر".



تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

وأعلنت الشركة المنطمة للحفل عن تحديد موعد آخر للحفل بعد استقرار الأوضاع في فلسطين.

حفلات شيرين عبدالوهاب

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا حفلا غنائيًا في موسم الجيمرز في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب هي أغنية المترو التي طرحتها منذ سنه عبر قناتها الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.



كلمات الأغنية

كلمات أغنية المترو لـ شيرين عبدالوهاب:

في محطه المترو وانا ماشيه من يومين

انا شفت حد مش هشوفه مرتين

ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين

انا انا انا

بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين

ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين

مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين

يا دي يا دي يا انا

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

مبقتش فاهمه مبقتش عارفه

ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي

قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام

دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام

وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام

كده انا انا

قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين

تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين

في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين

كده كده كده

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

خد قلبي مني وخطفني خطفه

ولاقيتني طايره مع اني واقفه

مبقتش فاهمه مبقتش عارفه

ده عمل في روحي وفي قلبي اي

في محطه المترو وانا ماشيه من يومين

خد قلبي مني

ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين

انا انا انا

