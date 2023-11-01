نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آه يا وطني" تجمع عزيز الشافعي ونبيل ووفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شرك الملحن والشاعر عزيز الشافعي، جمهوره أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "آه يا وطني" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بتعليق قال فيه:" آه يا وطني جديد كلمات نصر محروس، الحان عزيز الشافعي، توزيع أمير محروس، غناء نبيل ووفاء، انتاج فيري ميوزيك".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور

كيف ناشد عزيز الشافعي جمهوره؟



وفي وقت سابق، ناشد الملحن والشاعر عزير الشافعي، المصريين بدعم القضية الفلسطينية حيث شارك جمهوره بمقطع من أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "قولوا لولادكو" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" معنديش حاجة تانية اقدر اعملها بطلب بس منكم تحكوا الحكاية من أولها لأولادكم".



وأضاف: "عشان القضية دي متضعيش وحق الناس دي ما يروحش مع الزمن".



ونال الفيديو على إعجاب الجمهور مؤيدين رأيه وناشدين المسؤولين بتوفير سبل الأمن والسلام لجميع الشعوب العربية، ودفع عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الوسط الفني بمشاركة الأغنية على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية" قولو لولادكوا"

الأغنية من كلمات والحان وغناء عزيز الشافعي



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية دادنيا للفنان بهاء سلطان.