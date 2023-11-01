هكذا علق أحمد العوضي على زيارته سيناء برفقة رئيس الوزراء

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد العوضي، على زيارته لسيناء برفقة رئيس الوزراء قائلا: "تشرفت النهارده بزيارة سيناء الحبيبه والعريش والشيخ زويد وتشرفت اني قابلت اهالي سينا..الكرم والطيبه والوطنية.. بحضور السيد رئيس الوزراء".



وأضاف: "فخور بكمية المشاريع اللي هتتعمل واتعملت في سيناء التي اهملت من عشرات السنين وكإنها قطعه منفصله عن مصر... لكن مشاريع التنميه العمرانيه اللي بتتجهز دلوقتي وشبكة طرق تربط سينا بباقي مصر تخلينا نحط عينا في عين التخين ان دي ارضنا ومفيش مجال للهزار والحك من بعيد والمناوشات الرخيصه من قبل اطراف بعينها.... لا سينا ارض مصريه خدناها بدم ابطال اكتوبر والنهارده سينا هتتعمر بإيد أولادها.

“حق عرب”

ومن ناحية اخري، تعاقد أحمد العوضي على مسلسل حق عرب، المقرر انطلاقه خلال السباق الرمضاني 2024، والعمل من إنتاج سينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعیل فاروق، كما يشارك أيضا في فيلمه الإسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف لأول مرة، وهو مأخوذ من رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم العديد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون

“ضرب نار”

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته الفنانة ياسمينعبد العزيز والفنان القدير أحمد بدير والفنانة القديرة سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري والفنان ماجد المصري والفنانة إنتصاروالفنان إيمان السيد، دارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق