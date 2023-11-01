محمد إمام يعلق على أحداث غزة بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد إمام على أحداث غزة من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب محمد إمام: “أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج”.

وأضاف: "فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة، كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد، الاختلاف في رأي بقى يفسد الود والقضية نفسها، والحلم العربي بقى الوهم العربي.

وتابع: " إحنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه.

“كوبرا”

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد “كوبرا” مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويواصل المخرج أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير المختلفة حاليًا بالتزامن مع كتابة حلقات العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويشاركه في بطولة العمل محمود البزاوي، محمد أسامة "أوس أوس"، عمرو عبد الجليل، ومن المقرر بدء تصويره في شهر ديسمبر المقبل، حيث كان آخر أعماله الدرامية التي قدمها مسلسل «النمر» للمخرجة شيرين عادل، في موسم الدراما الرمضانية 2021 بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، في الموسم نفسه.

يواصل الفنان محمد إمام، حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

يشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة.

وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

“أبو النسب”

يشار أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.