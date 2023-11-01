أطفال غزة يشكرون محمد رمضان بعد تهديده للإحتلال: "شكرا على موقفك الصريح والشجاع"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من فتيات فلسطين، على توجيه رسالة شكر للفنان محمد رمضان بعد نشر مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مجموعة من الفتيات الصغار من أبناء غزة، أمام خيمة بالزي التقليدي والعلم الفلسطيني، وقالت إحداهن: "رغم كل الألم والمعاناة صامدين وبإذن الله منتصرين".

وتابعن حديثهن: "شكرا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع، وشكرا لكل إنسان عنده ضمير".

وحرص الفنان محمد رمضان الرد على رسالة الفتيات، عبر صفحته الشخصية: "بنات غزة يا أشجع بنات الدنيا.. أنا اللي بشكركم على بطولتكم وصبركم انتم مثال لكل بنت عربية شجاعة عاشقة لتراب وطنها.. ربنا يحفظكم وينصركم".

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لـ إسرائيل يعبر فيها عن غضبه ورفضه لهم واغتصابهم لحق ليس من حقوقهم، تحدث رمضان عن عدد الضحايا والمجازر التي تتعرض لها فلسطين وشعبها، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحترم جميع الأديان.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلا: مسئول وزارة الصحة في فلسطين بيقول إن عدد الضحايا اليوم 31 اكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني، وحصلت مذبحة هيشهد عليها التاريخ، صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في الله ثم في حكوماتنا إن هي صابرة، وأكيد للصبر حدود، أنا واثق من كدة، صوتنا وصل للمنظمات الدولية، وديننا وصانا إننا نحترم كافة الأديان.. وديننا بيحترم المسيحية واليهودية، إحنا ضد حكوماتم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم وكل إنسان أدرى بناسه".

وتابع حديثه قائلا: “أنا بقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم وصبر شعوبنا كبير، عدد سكانكم كله أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية، فـ انتو مش حمل الغضب العربي القادم، دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل، ومتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني ولا أي إنسان وقد أعذر من أنذر".