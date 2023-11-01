نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلى تعود للسينما بفيلم "ديجافو".. (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي، لجمهورها عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد بعنوان "ديجافو"، والذي تعود به للسينما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، والفيلم من إخراج عيد العربي.

حورية فرغلي

ووصفت حورية فرغلي دورها في فيلمها الجديد بأنه يعتبر من أصعب الأدوار التي ستقدمها في مسيرتها الفنية، وذلك من خلال فيديو شاركته، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم "ديجافو"

وقالت حورية فرغلي في الفيديو: أنا طالعة النهاردة مخصوص عشان أقولكم أحلى خبر، بقالي كتير متبسطش زي النهاردة، الحمد لله أنالسه ماضية فيلم اسمه ديجافو، مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي، أنا هدخل دلوقتي سينما.

وتابعت حورية فرغلي قائلة: لأن كان معروض عليا حاجات كتيرة جدا بس ملقتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة أوي بسمعملتش الدور دا قبل كدا، والدور دا يعتبر من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي.



حورية فرغلي تدعم القضية الفلسطينية

وكانت قد شاركت الفنانة حورية فرغلي متابعيها فيديو تكشف فيه عن تبرعها بأرباح أحد أعمالها لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلقت حورية فرغلي في الفيديو قائلة: مساء الخير عاملين ايه، أنا طالعة علشان أقولكوا استنوني يوم الخميس إن شاء الله 26 أكتوبر فيستار بزار في الرحاب، الذوق الشرقي مع ولاء أبو الخير.

وأضافت: وسعيدة جدًا أن هكون موجودة هناك لأن كل الأرباح هتروح إن شاء الله لأهلنا وحبايبنا وإخواتنا في غزة.



آخر أعمال حورية فرغلي السينمائية

وكانت آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، السينمائية هو فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي تم عرضه عام 2019.

وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، إخراج أحمد البدري.



آخر أعمال حورية فرغلي الدرامية

ويعد مسلسل أيام، هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية، الذي عرض في عام 2021.

وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبيرمن النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.