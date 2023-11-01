نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى حسين تزيح الستار عن أحدث أعمالها الفنية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاحت الفنانة هدى حسين الستار، عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "السحر الأسود"، حيث شاركت جمهورها بوستر لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه:"في الرياض قريبا ".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير متمنين لها التوفيق والنجاح الدائم.

أبطال مسرحية السحر الأسود



مسرحية السحر الأسود ‏تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، ويشارك في المسرحية عدد آخر من النجوم منهم باسمة حمادة، حمد العماني، مرام البلوشي وغيرهم.

هدى حسين تخوض الموسم الرمضاني

وفي سياق منفصل، كشفت هدى حسين، عن عمل درامي جديد مع المنتج جمال سنان صاحب شركة “إيغل فيلمز”، سيُعرض في رمضان المقبل، من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

آخر أعمال هدى حسين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هدى حسين مسلسل “ملح وسمرة”، الذي حقق أصداء إيجابية واسعة ونجاحًا كبيرًا من بداية عرضه، ودارت أحداث المسلسل حول امرأة خمسينية تواجه في حياتها عددًا من الأزمات تتصاعد مع مرور الحلقات

أبطال مسلسل ملح وسمرة



والمسلسل من بطولة فاطمة الصفي، جمال الردهان، مشاري المجيبل، عبدالله الطراروة، سحر حسين، نوف السلطان، عبدالله سويد، فرح المهدي، من إخراج علي العلي، وتأليف حمد الرومي وإنتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

