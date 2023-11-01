نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من عمرو عبد الجليل على مشهد استشهاد جنين فلسطيني في قصف جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان عمرو عبد الجليل عن استيائه من الأحداث الإجرامية التي تشنها القوات الإحتلال الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر عمرو عبد الجليل صورة لجنين لم يتخط عمره الـ 10 أيام، وعلق عليه قائلا: "الجنين اللي قدامكوا استشهدت والدته وهو في بطنها، حاول الأطباء إنقاذه لكنه فارق الحياة، أخذ شهادة الوفاة قبل شهادة الميلاد".

مسرحية صوابع زينب

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل مع الفنان محمد ثروت بمسرحية "صوابع زينب"، خلال موسم الرياض لهذا العام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الفنانة هالة صدقي ومحمد رضوان.

تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

فيلم درويلة

وعلى صعيد آخر، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل في بطولة فيلم "درويله" مع النجم محمود عبد المغني، بالإضافة إلى آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن