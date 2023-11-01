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أحمد جودة - القاهرة - صرخ الفنان محمد إمام، في وجه العالم من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، حيث نشر بوست يعبر فيه عن غضبه قائلا: “اطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج!”.

واستكمل حديثه قائلا: “فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة كل تريند جديد بينسي اللى قبله والكل بيغرد”.

الحلم العربي بقى الوهم العربي".. محمد إمام يهاجم الحكومات العربية

وأضاف محمد امام قائلا الاختلاف في الرأي يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربي واختتم حديثه معلقا: “احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة الا نفسه”.

الحلم العربي بقى الوهم العربي".. محمد إمام يهاجم الحكومات العربية

ولم يكن الفنان محمد إمام هو أول من يشعل تلك النيران التي لم تنطفئ الا بحل جزري للقضية الفلسطينية والتخلص من العدو الصهيوني التي يرتكب المجازر البشرية أمام أعين العالم وهم صم بكم عمي.

مجزرة جباليا

وعلى الجانب الآخر قام العدو المحتل بإرتكاب مجزرة جديدة أمس بمخيم الجباليا بشمال قطاع غزة مما نتج عنه اعداد كبير من الاصابات والشهداء تصل إلى أكثر من ٤٠٠ مدني.

ليتزايد عدد الشهداء إلى أكثر من ٩ آلاف شهيدًا من بداية طوفان الأقصى والجدير بالذكر أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أغلبية الضحايا من الأطفال وتوضح أيضا الاحصائيات المقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية أن غزة تفقد اطفالها بمعدل كل ٥ دقائق طفل.