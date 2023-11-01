نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نجاتى ينضم لأبطال مسلسل "الحشاشين".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد نجاتي رسميًا، على المسلسل الرمضاني الجديد "الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور قصة العمل حول شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدربالإنسان وطعنه من ظهره، ويجسد "كريم" خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات.



أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أمير المصري، شريف سلامة، رياض الخولي، إياد نصار،ميمي جمال، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمد علاء، ميرنا نورالدين، إسلام جمال، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمرالشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج بيتر ميمى.

آخر أعمال محمد نجاتي

شارك الفنان محمد نجاتي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل “بابا المجال”، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج كامل أبو علي، وبطولة كل مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانامراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.

أحداث مسلسل بابا المجال

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الشعبية، يتخللها مشاهد آكشن وإثارة، وسلط العمل الضوء على قصة تاجر قطع غيار سياراتانخرط في مجال العمل منذ الصغر، وكبر ليتميز بمهنته ليصبح بابا المجال وأقوى التجار في المنطقة؛ مما يؤدي إلى نشوب خلافات مع المحيطين به.





مسلسل حرب

وكان قد شارك الفنان محمد نجاتي فى دراما رمضان الماضي، فى أحداث مسلسل "حرب"، أمام النجمين أحمد السقا، ومحمد فراج،وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وشارك فى بطولة "حرب" العديد من الفنانين منهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.