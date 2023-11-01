شريف رمزي: "مفيش حاجة اسمها شجع المنتج المصري"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان شريف رمزي على الدعوات التي انتشرت للطالبة للمقاطعة عبر مواقع السوشيال ميديا، ضد الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وكتب شريف رمزي علي صفحته الشخصية: “مفيش حاجة إسمها شجع المنتج المصري، إحنا مبنشتريش المنتجات العالمية عشان نشجعها”.

وتابع حديثه قائلا: "المنتج اللي لازم يشتغل على نفسه ويطور ويحسن ويكبر من نفسه وهو اللي يشجع ويجبر كمان المستهلك إنه يشتريه من جودته ومن احتياج المستهلك ليه، هو ده قانون البيع والشراء، وبالمناسبة مش حتيجي الفرصه دي تاني".

فنانون يعارضون مقاطعة المنتجات

ويذكر أن عارض عدد كبير من الفنانين المقاطعة للمنتجات التي تحدث خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنهم الفنان محمد صبحي، وذلك خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد: "أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

شريف مدكور

كما انتقد الإعلامي شريف مدكور حملات المقاطعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "أحب بس افهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقاطعاها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم".