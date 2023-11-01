تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة محسن محي الدين في عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ميلاد محسن محي الدين، فهو من مواليد 1 نوفمبر



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياته..



نشأته

ولد الفنان محسن محيي الدين في محافظة القاهرة عام 1959 وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما قسم إخراج



البداية الفنية

على بداية حياته الفنية فى الإذاعة عام 1969، وفي عام 1970 اشترك فى مسرحية (حرم معالي الوزير)، بعدها قدم الكثير من عروض مسرح الطفل ومسرح المائة كرسي، ثم مسرحية (عاشق المظاهر) عام 1976، أخرج "محيي الدين" فيلم "شباب على كف عفريت" عام 1990، وقام ببطولته أيضا، إلا أنه في بداية التسعينيات فاجأ الوسط الفني باعتزاله مجال التمثيل مع زوجته الممثلة نسرين أيضا التى اعتزلت هى الاخرى، إلا أنه قرر العودة مرة آخرى للمجال الفني من خلال فيلم "الخطاب الأخير" عام 2013، وذلك بعد اعتزال الوسط الفني دام 23 عامًا.



زواجه

تزوج الفنان محسن محيي الدين من الفنانة نسرين، وفرق السن بينهما هو عام واحد فقط تقريبا فالاثنين من نفس الجيل، ولكن اعتزلت الفنانة نسرين بعد جوازهما وارتدت الحجاب وابتعدت عن الوسط الفني.



أبرز أعماله



شارك في عدد من المسرحيات ومنها: مسرحية سك علي بناتك مع الراحل فوائد المهندس وشيريهان وسناء يونس، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدارمية مثل: مسلسل النهاية مع يوسف الشريف ومسلسل قمر هادي مع هاني سلامة ومسلسل فرق توقيت بطولة تامر حسني.



سبب الغياب عن الفن

غاب الفنان محسن محيي الدين عن الوسط الفني لما يقرب من 23 عامًا، منذ فيلم اللعب مع الشياطيين الذي عرض سنة 1991، وقيل حينها أن قرار الاعتزال كان بصحبة زوجته الفنان نسرين، ولكن صرح بعد عودته أن سبب غيابه هو لتصحيح الأمور وليس اعتزال.

وأكد محسن محيي الدين أن وجوده في الوقت الحالي هو مجرد تمهيدًا للأعمال المستقبلية التي ستخدم القضايا الهامة وتصاحب احترامًا للمشاهد، موضحًا أن بعض الجيل الحالي لا يتذكره بسبب ابتعاده خلال الفترة الماضية.