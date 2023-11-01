تعرف على تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم "چوري"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم عفيفي في تصريحات صحفية له أنه تعاقد على فيلم جوري مع هيفاء وهبي ويجسد شخصية شاب طموح يقوم بإنشاء مشاريع صغيرة منها عربية فول، ويتورط مع تتابع الأحداث في مهمة ما مع هيفاء وهبي، ومن المقرر بدء التصوير خلال أيام. وذلك حسب تصريحاته.

تفاصيل فيلم چوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

من هم طاقم عمل فيلم جوري؟





فيلم چوري من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتوني ماهر، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم عفيفي، حاليًا في فيلم “أصل الحكاية”، ويُجسد خلاله شخصية شاب يُدعى “فريد”، وهو شاب جامعي فاشل دراسيًا يعاني من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل، بدور إبنة عمه.

من هم أبطال فيلم “أصل الحكاية”؟



فيلم "أصل الحكاية" من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.



قصة فيلم أصل الحكاية





فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.

ما هي آخر أعمال كريم عفيفي؟

يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي هو مشاركته في مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وبيومي فؤاد وسلوى خطاب وويزو، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وجسد خلاله دور جمال الذي يعمل سائق تاكسي ومتزوج من سامية ويحدث بينهما العديد من الخلافات والمشاكل، وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول أجواء شهر رمضان المبارك في إحدى المناطق الشعبية وعن تجمعات الأهالي والجيران على المائدة وشهدت الأحداث العديد من التغيرات عن الجزء الأول