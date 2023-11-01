انتعاشة فنية لمحمد ممدوح.. تعرف على أعماله القادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان محمد ممدوح، حالة من النشاط والأنتعاشة الفنية، إذ يستعد لتصوير أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة فى مقدمتها فيلم "إكس مراتى" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، بقيادة المخرج معتز التونى، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم النجم هشام ماجد.



بنك الحظ 2



وفى سياق متصل، يواصل محمد ممدوح، التحضيرات والتجهيزات الخاصة لبدء تصوير أحداث الجزء الثانى من أحداث فيلم "بنك الحظ "، الذى تم إنتاجه منذ 6 سنوات وتحديدا فى عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، إذ يضع حاليا السيناريست محمد عز الدين، برفقة المؤلف مصطفى صقر، اللمسات النهائية على السيناريو.

ومن جانبه يواصل المخرج أحمد الجندي، التجهيزات ومعاينة أماكن التصوير للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، تمهيدا للانطلاق التصوير منتصف شهر نوفمبر لطرح العمل بدور العرض السينمائية فى موسم صيف 2024.



طرح فيلم شقو



وينتظر محمد ممدوح، طرح فيلم "شقو" بدور العرض السينمائية، الذى انتهى من تصويره مؤخرا بقيادة المخرج كريم السبكي، ومن المتوقع طرحه بالسينمات فى موسم رأس السنة 2024.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية "أمير اللصوص" لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الأعمال الإجرامية، ويدخل عمرو يوسف في صراع مع صديقه في الفيلم محمد ممدوح بسبب أمينة خليل.

ويشارك فى بطولة فيلم شقو، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، وعباس أبوالحسن، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.



آخر أعمال محمد ممدوح السينمائية



شارك الفنان محمد ممدوح، مؤخرًا بفيلم "وش في وش" الذي يتم عرضه في دور السينمات ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

قصة العمل



تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.