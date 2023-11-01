نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الختامي لمسرحية "البندقية" بأكاديمية الفنون (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح "على فهمي" التابع لمعهد الفنون المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، العرض الختامي لمسرحية "البندقية".

وتم عرض المسرحية على مدار يومين متتاليين، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشيوى عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والدكتور محمد كمال مدير مركز إدارة الجودة بالأكاديمية، والدكتورة عبير فوزى رئيس قسم التمثيل والإخراج بالأكاديمية، والمخرج والسيناريت نادر صلاح الدين.

وقالت غادة جبارة، إن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معانى الصمود والدفاع عن الوطن وتنمي قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.



"البندقية" تأليف محمد طارق الوديع، إخراج مصطفى حسنى الكتبى، حيث تنقل المسرحية دراما من الواقع عن شخصيات حقيقة.