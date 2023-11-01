نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الدعائي لمسلسل "بطن الحوت" والعرضه قريبا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد الإلكترونية البوسترات الدعائية لمسلسل "بطن الحوت" للفنان باسم سمرة ومحمد فراج، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منصة شاهد علي الصور قائلة: "كل الظروف بتضغط على ضياء إنه يدخل في سكة ماكنش عايز يدخل فيها.. انتظروا مسلسل بطن الحوت قريبًا على شاهد".

مسلسل بطن الحوت

وفي نفس السياق، كانت منصة شاهد قد روجت لمسلسل بطن الحوت من خلال نشرها البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت: ضياء وهلال، الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، بطن الحوت قريبًا.

وظهر محمد فراج خلال البرومو ملتحي، وأعرب عن غضبه بسبب تصرفات شقيقه الذي يجسده الفنان باسم سمرة، قائلًا: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه.

وبدأ البرومو التشويقي لـ مسلسل بطن الحوت بظهور محمد فراج وهو ملتحٍ، وقال: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه؛ إذ يجسد محمد فراج شخصية ملتحٍ أو من الأشخاص التي تتاجر باسم الدين.

وعلى الجانب الآخر، ظهر باسم سمرة في البرومو التشويقي لمسلسل بطن الحوت وهو ينصح رجاله بضرورة استغلال فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة.

أحداث مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يعمل في صناعة الفخار (محمد فراج)، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني، إذ يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات ويدير امبراطورية تجارة مخدرات وتتصاعد الأحداث.