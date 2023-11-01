نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أغنية "راجعين".. أمير عيد يتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أمير عيد، خلال الساعات الاخيرة، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد طرح أغنية “راجعين”، التي تضم 25 مطرب ومغني راب عربي، لدعم الشعب الفلسطيني، والذي يشارك فيها الفنان أمير عيد.

أغنية "راجعين"

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة هي مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

المغنيين المصريين لأغنية “راجعين”

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

عائدات الأغنية لصالح غزة

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي دون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع أكثر من عشرين فنان عربي على غرار أوبريت الحلم العربي.



أماكن تسجيل أغنية راجعين

وتم تسجيل أغنية راجعين بين الأردن وتونس في حين تم تصوير معظمها في الأردن بحضور الفنانين عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي بينما تم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.

آخر أعمال إمير عيد

يذكر أن شارك الفنان أمير عيد في مسلسل ريفو، والذي تدور أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى ٢٣ من سبتمبر الجارى بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًاعلى منصة "Watch it".

ومسلسل ريفو من بطولة عدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبوالروس.

