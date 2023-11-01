نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي باكيًا: "مجلس إدارة العالم يسعى لقتل 7 مليار إنسان وإبادة الفلسطينيين جزء من المخطط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر النجم محمد صبحي، مفاجأة خلال حلوله ضيفًا على الفنان إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، من الأحد إلى الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءًا.

وكشف صبحي، أن هناك حكومة عالمية يجري التخطيط لتشكيلها، تستهدف قتل وإبادة 7 مليار إنسان، ليتبقى في النهاية مليار إنسان فقط فيما يعرف بالمليار الذهبي.

وأوضح صبحي أن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وتحظى بدعم غربي كامل هو جزء من المخطط، لأن قتل جميع الفلسطينيين هو حل جيد للقضية الفلسطينية - حسب اعتقادهم -.

آخر أعمال محمد صبحي

ويذكر أن آخر أعمال محمد صبحي هو مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مصرية بسيط واختلال تفكيرهم ما بين الحاضر والمستقبل، ويشهد العرض إقبال جماهيري كبير منذ إنطلاقه العام الماضي، وخاصة أن العمل عائلى ويناقش قضايا مجتمعية هامة بطريقة غنائية مميزة، يشارك في بطولتها بجانب النجم محمد صبحي الفنانة وفاء صدقي، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منه طارق ليلى فوزي، محمود ابو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجليكا ايمن، وغيرهم.

قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.



كما ظهرت علي الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك... ياللي ساكتة من سنين... ارفعي بإيدك راياتك... مهما كانوا منكسين"، كما ظهر على الشاشة صورا للمسجد الأقصى.