نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب المؤتمر الصحفي الثاني.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن إقامة مؤتمر صحفي آخر عقب الذي تم إقامته من فترة لـ الإعلان عن بقية التفاصيل، وخلال الأيام الساقة تم الإعلان عن قوام لجنة المشاهدة والاختيار للدورة الثامنة والمكونة من الناقد الدكتور محمد سمير الخطيب، والفنانة ريم أحمد، والمخرج محمد مرسي.

نبذة عن ريم أحمد

والفنانة ريم أحمد، بدأت مشوارها في المجال الفني منذ سن مبكر واشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية "هدى" البنت الصغرى لونيس في مسلسل "يوميات ونيس".

ومن أهم أعمالها المسرحية "ماما أمريكا" ومسرحية "عائلة ونيس".

وفازت ريم من قبل بعدد من الجوائز عن مسرحية "كوكب ميكي"، إخراج ناصر عبد المنعم، وفازت بها في مهرجان الطفل بالأردن بجائزة أحسن ممثلة أولى، وكان آخر أعمالها العرض المسرحي ستوكمان على مسرح الغد، إخراج الدكتور أسامة رؤوف.

نبذة عن المخرج محمد مرسي

وأما المخرج محمد مرسي فهو مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، منتدبًا من مركز الحرية للإبداع، ومشرفا على مسرح بيرم التونسي، وليسيه الحرية بالإسكندرية منذ عام 2022، وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي.

وحكم في العديد من المهرجانات منها مهرجان نوادي المسرح لأكثر من دورة، وكان عضو لجنة تحكيم بمهرجان شخصية مصر، ومهرجان مسرح بلا إنتاج، ومثل مصر دوليًّا في العديد من المهرجانات، ونال العديد من التكريمات.



نبذة عن الدكتور محمد سمير الخطيب

والناقد الدكتور محمد سمير الخطيب، هو عضو هيئة التدريس بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا ولجنة الندوات لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30، وكان عضو لجنة الندوات لنفس المهرجان في العام الماضي، وعضو مؤسس للمركز الدولي للمسرح "iti"، وعضو لجنة القراءة واعتماد المشاريع بالبيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة، وعضو هيئة تحرير مجلة المسرح المصرية سابقًا.

وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، ونشر له عددا كبيرا من المقالات والدراسات النقدية في الدوريات العربية والدولية، وترجم له دراستين إلى اللغة الإنجليزية



تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تم إقامة الدورة السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتم الإعلان عن قوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها حيث أن الدورة السابعة من المهرجان حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وحلت دولة العراق ضيفًا شرفيًا، كما ترأست المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وكان رئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، واداره الدكتورة انجي البستاوى وأقيم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء



القائمة القصيرة لعروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحتوي الدورة على 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام

152 عرضًا مسرحيًا بالقوائم القصيرة للثلات مسابقات 81 للعروض الكبري، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع

حيث كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري" والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.

أسماء العروض

حيث ضمت القائمة القصيرة للعروض الكبري 81 عرضًا ومنهم : عرض " Hot Clown Sex "من أمريكا، وعرض " Uturunca" من الأرجنتين، وعرض " Pulgarcita#NiUnaMenos" من الأرجنتين، وعرض " Vay-Vay" من أرمانيا، وعرض " Disappearing" من بلغاريا، وعرض " Niko Nikoladze" من چورجيا " وعرض " APNEA" من إيطاليا، وعرض " الطوافة " من الأردن، وعرض " الخطة ب " من الجزائر، وعرض " رحل_Nomades " من الجمهورية التونسية، وعرض " في إنتظار فلاديمير " من العراق، وعرض " مسرحية الظل " من المملكة العربية السعودية " ، ومن جمهورية العراق العرض كلا من عرض " طقوس الحطب "، وعرض " ملف 12 " ، أما من جمهورية مصر العربية عرض " بنت القمر "، وعرض " معرض الوحوش الزجاجية "، وعرض " الأشجار تموت واقفة "، وعرض " حكم نهائي"، ومن عمان عرض " حكايات المحطات "، وعرض " الأول من تشرين الأول "، وعرض " أنين "، ومن ليبيا عرض " صور في الذاكرة "، وعرض " مشاهد لم تكتمل ".

أما مسابقة عروض المونودراما فقد تم إختيار 31 عرضًا مسرحيًا، ومنهم: عرض " Hey، Kitty!" من أرمانيا، وعرض " Medea" من كزاخستان، وعرض " Alacrán o La Ceremonia" من أسبانيا، وعرض " المثابرة " و" عندما يتنفس الشهدا " من العراق، ومن تونس عرض " شروق مريم "، و" البروف "، و" أنا مرا "، ومن مصر " رقصة وداع "، و" قبل الإفطار " و" المشهد الأخير "، والطريقة المضمونة للتخلص من البقع "، ومن ليبيا عرض " الوصيد ".