أحمد فرحات يكشف تجاهل الوسط الفني له بعد إصابته بجلطة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فرحات، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة في المخ أثرت بشكل سلبي على النطق والحركة، لافتا إلى إنه في تحسن مستمر، ويتلقى العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أحمد فرحات، في حواره ببرنامج "بنت البلد" عبر قناة Ten، أن سبب تعرضه للجلطة بشكل مفاجئ هو أنه يعاني من كهرباء زائدة بالمخ سببت له الجلطة.

وتحدث عن حزنه الشديد لعدم تلقيه أي مساندة أو دعم من قبل الوسط الفني خلال تعرضه لأزمة صحية ملتمسًا لهم العذر بأنه غيّر رقم هاتفه وكذلك عنوان منزله.

وتابع فرحات حديثه عن زوجته بأنه يقدر قيمتها ووجودها بجانبه بالرغم من علمها بعدم قدرته على الإنجاب بسبب مشاكل في الغدة النخامية.



وأعرب أحمد فرحات عن سعادته بآخر ظهور له بمسلسل "العيلة دي" مع النجمة إنعام سالوسة وإنه يشتاق للظهور مرة آخرى على الشاشة.

معلومات عن أحمد فرحات



أحمد فرحات هو واحدًا من أشهر نجوم جيله، حيث شارك في العديد من الأدوار اشهرها على الإطلاق دوره في فيلم سر طاقية الإخفاء، الذي شارك فيه رفقة الفنان عبد المنعم إبراهيم، وتوفيق الدقن، وزهرة العلا، وآخرون.



شارك فرحات في عدد كبير من الأفلام وهو في سن صغيرة منها "إسماعيل يس في السجن"، "إشاعة حب"، لكن كان الفيلم الأشهر "سر طقية الإخفاء" مع الفنان عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن.