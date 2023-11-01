نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استشهادها هي وأبنائها.. إيناس السقا تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانه الفلسطينية إيناس السقا، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الاخيرة، وذلك بعد إستشهادها هي وأبنائها الثلاثة في منزلهم، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة، من قبل جيش الإحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وزارة الثقافة الفلسطينية تنعي الفنانة إيناس السقا

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وحرصت الوزارة علي نعي أسرة الفنانة إيناس السقا، وذلك عبر صفحتهم الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت الوزارة عبر صفحتها الشخصية: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لينا وسارة أثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

إيناس السقا

والفنانة إيناس السقا هي فنانة فلسطينية كانت من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

أعمال الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

وقدمت الفنانة الفل إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.