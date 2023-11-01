رحمة حسن عن أحداث فلسطين: "الخراب دا ليه كفاية طمع"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رحمة حسن عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الجارية في فلسطين من قصف وقتل في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد آلاف المدنيين،وذلك بسبب الهجوم والدمار الذي يشنه عليهم جيش الإحتلال الاسرائيلي.



منشور رحمة حسن

وشاركت رحمة حسن منشور تعبر فيه عن حزنها بسبب الأحداث الجارية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر حسابها الرسمي علىموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات موقع انستجرام.

وكتبت رحمة حسن في المنشور قائلة: كل المنظمات العالمية صوتها مش مسموع، صوت كل العالم مش مسموع، ده معني ايه، الدم والخرابو قتل الاطفال والنساء والكبار والرجال".

وتابعت رحمة قائلة: "ده اللي يحكم العالم اطفالكم اطفال وبقية أطفال العالم ورق مش حقيقين كارتون ؟ الخراب ده كله ليه كفايه طمع،العالم كله شايف، واللي مكنتش يكرهكم بقي شايف دلوقتي وبقي يكرهكم".

رسالة رحمة حسن للدول الكبرى

وجهت الفنانة رحمة حسن رسالة قاسية للدول

الكبرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قالت:: "مفيش عدل ابدًا، دول كبيرة متستاهلش غيرضرب الجزم، وليها مكانة كبيرة معندهمش قلب، ولا أي دين، ولا إنسانية، عالم كبير ظالم، الواحد مش مستغرب دي الحقيقة".

وتابعت: "العالم كله عايز يتغير من أول وجديد مفيش رحمة، مفيش إنسانية، مفيش عدل، دول كبيرة مش بنسمع صوتها غير في الهايفة اتفو حقيقي مايستحقوش أي احترام ربنا أكبر من أي حد".

رحمة حسن تغلق حسابها على إنستجرام

وكانت قد أعلنت رحمة حسن عن غلقها لحسابها على موقع انستجرام، بسبب الأحداث بغزة، حيث كانت قد شاركت جمهورها منشورًا عبرحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت من خلاله: "أنا للأسف هقفل إنستجرام مؤقتًا، لأني حقيقي مش قادرةغصب عني بشوف حاجات توجع القلب، وحقيقي متعبة نفسيًا، هرجع أول ما أقدر تاني".

أخر أعمال رحمة حسن

ويعد مسلسل إيجار قديم أخر أعمال الفنانة رحمة حسن الذي عرض عام 2020م.

أبطال مسلسل إيجار قديم

شارك في بطولة مسلسل إيجار قديم: محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، شريف منير، فيدرا، حازم سمير، ميمي جمال، هشام إسماعيل،إلهام وجدي، بسمة داوود، تأليف عمرو الدالي ومن إخراج طارق رفعت.