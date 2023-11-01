نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء سلطان عن أحداث غزة: "بعتب على النجوم اللي اختاروا الصمت لأننا كفنانين نحمل رسائل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن حزنها إزاء ما يحدث في قطاع غزة على يد الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية ".

وكشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن رايها فيما يحدث قائلة: "أنا مش بنام وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله هنعمل ايه".



صفاء سلطان تكشف عن جديدها الفني

وتابعت: "أحضر أغنية جديدة من أجل فلسطين، وبعتب على الفنانين اللي اختاروا الصمت لأننا فنانين محملين برسايل".

وقالت: "اتعرض لتهديدات يومية بإغلاق حساب على انستجرام بسبب دعمي لفلسطين ومع ذلك فأنا لا اهتم ومستمرة في إعلان دعمي مضيفة " في ناس خايفة على حسابها يتقفل وفي أرواح بتزهق".

صفاء سلطان تخوض مسلسل الصديقات

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة صفاء سلطان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " عن أحدث أعمالها الفنية الجديدة، والتي تحمل اسم "الصديقات" من إنتاج شركة قبنض وإخراج الأستاذ محمد زهير رجب والمشرف الفني الأستاذ فراس الجاجة وصديقها الغالي أيهم قبنض وأيضًا مع مجموعة من نخبة نجوم الدراما السورية ضمن السباق الرمضاني 2024، وعلقت الفنانة صفاء سلطان: "انشالله نكون عند حسن ظنكن متل العادة ادعولنا".

آخر أعمال صفاء سلطان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة صفاء سلطان مسلسل "مع وقف التنفيذ"

أبطال مسلسل مع وقف التنفيذ

شارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبد الكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة، وغيرهم.

تعرف على أحداث مع وقف التنفيذ

والمسلسل تم عرضه خلال السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.



