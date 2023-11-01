نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأغنية سبب منح حسني مبارك وديع الصافي الجنسية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الكبير وديع الصافي، واسمه بالكامل وديع بشارة يوسف فرنسيس (1 نوفمبر 1921 - 11 أكتوبر 2013) وهو مطرب وملحن لبناني اشتهر في لبنان والعالم العربي بالفنّ والطرب الأصيل.

وكانت انطلاقة الفنان الكبير الراحل عام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى لحنًا وغناء وعزفًا من بين أربعين متباريًا في مباراة للإذاعة اللبنانية، أيام الانتداب الفرنسي، في أغنية "يا مرسل النغم الحنون".

وكان أول لقاء للراحل مع محمد عبد الوهاب سنة 1944 حين سافر إلى مصر. وفي سنة 1947 سافر مع فرقة فنية إلى البرازيل وبقي فيها 3 سنوات، وبعد عودته من البرازيل، أطلق أغنية «عاللّوما»، فذاع صيته بسبب هذه الأغنية التي لاقت صدى في جميع الاوساط، وأصبحت بمثابة التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا.

وكان أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية بعدما طعّمها بالموال، ومن أشهر أغانيه التي مازالت يرددها كل محبيه في الوطن العربي وينهل من تراثه كل المطربين أغنيات: علي رمش عيونها، ودار يا دار، عندك بحرية، الليل يا ليلي، طلوا أحبابنا، يا عيني ع الصبر، لبنان يا قطعة سما، الله يرضي عليك.

قصة حصوله على الجنسية المصرية

منحه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الجنسية المصرية عقب إصداره أغنيته الوطنية الشهيرة "عظيمة يا مصر " من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي