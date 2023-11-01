بعد طرحها بساعات.. أغنية "راجعين" تتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية “راجعين”، التي تضم 25 مطربا ومغني راب عربي، لدعم الشعب الفلسطيني، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.





أغنية "راجعين"



وإحتلت أغنية راجعين التي طرحت لدعم القضية والشعب الفلسطيني، المركز الرابع من مراكز الموسيقى الرائجة على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة هي مصر والأردنوتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.





المغنيين المصريين لأغنية “راجعين”

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

عائدات الأغنية لصالح غزة

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي دون مقابل في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع أكثر من عشرين فنان عربي على غرار أوبريت الحلم العربي.



أماكن تسجيل أغنية راجعين

وتم تسجيل أغنية راجعين بين الأردن وتونس في حين تم تصوير معظمها في الأردن بحضور الفنانين عفروتو ومروان موسى ودينا الوديدي بينما تم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبو حيدر.