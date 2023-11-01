انت الأن تتابع خبر "صوتك عامل زي المعزة".. هذا هو الفنان الوحيد الذي تجرأ وأهان صباح الشحرورة!! هويته ستفاجئكم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جانيت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح قالت خلال لقائها ببرنامج «ممنوع من العرض عن بعض الصفات التي كانت تتمتع بها خالتها في شبابها.

وأهمها أنها كانت تكره الإزعاج خاصة عندما تخلد للنوم فكان من المستحيل أن تجد صوت في المنزل وقتها.

وقالت «إن الفنانة الراحلة كانت لا تنسى الإساءة إذا تعرضت لها وكانت تأخذ حقها، ومنها موقف حدث لها مع الفنان الراحل فريد الأطرش، حين وصفها في بداية حياتها الفنية بالمعزة قائلًا: أنت ما تنفعيش صوتك عامل زي المعزة».

وأضافت: «أن صباح غضت جدًا من صوفه لها، ولكنه عندما طلبها أحد المخرجين لتقدم فيلم مع الأطرش اشترطت عليه كتابة اسمها الأول قبل اسمه، وحدث ذلك بالفعل».

وأوضحت جانيت، أنها ظلت متذكرة له هذا الموقف إلى أن جمعهما القدر في أحد الأفلام، وأصرت أن يكتب اسمها قبل اسمه.