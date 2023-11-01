انت الان تتابع خبر مشاهدة مسلسل الياقوت الحلقة 8 كاملة مترجمة صراع قوي من أجل فيرايا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تصدر مسلسل الياقوت التركي معدلات البحث من أجل معرفة مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له، وتدور قصة المسلسل بين الأحداث المثيرة والشاقه مما نال إعجاب الكثير من المشاهدين وقصة الحب التي نشأت بين فيرايا ويامان منذ الطفولة وحتى الآن، وقد شارك في هذا المسلسل الكثير من الأبطال.

القنوات الناقلة لمسلسل الياقوت الحلقة 8

يتم عرض مسلسل الياقوت الحلقة الثامنة على قناة atv التركية يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وينتظره الكثير من المتابعين في ذلك الوقت.

قصة مسلسل الياقوت

تدور أحداث مسلسل الياقوت حول يامان وفيراي اللذان كانوا يحبون بعضهم البعض بشكل عميق منذ أيام طفولتهم ولم يكشفوا هذا الحب لأحد، وقد ينقصهم القليل من الوقت من أجل الالتقاء مرة أخرى وبعدها يتم عودة الأبن الأكبر لعائلة آتيس، ويقرر يامان بعد فترة أن يعلن حبه لفيراي أمام الجميع ولكنها لم توافق وتغلق جميع الأبواب أمامه وتتوالى بعدها الأحداث الغير متوقعة

أبطال مسلسل الياقوت

توجد العديد من الأبطال المشهورة الذين قاموا بالمشاركة في هذا المسلسل وهؤلاء الأبطال هم

سفير بطل مسلسل سفير.

بوراك بيركاي.

الممثل التركي كان بارتو أصلان.

سفيدا باش.

الممثل التركي أركان بكتاش.

سردار بورداناسي.

الممثل التركي مفيد كاياجان

منير كان سيندروك.

سيلين ايزيك.

الهان شان.

جيزيم سيفيم.

اوزجة ياغيز.

نور بازار.