انت الان تتابع خبر يسرا اللوزي ظهرت بدون مكياج حتى تعطي الثقة للفتيات والجمهور: "ياريتك ماعملتي كده" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية نشر صورة للفنانة الشابة يسرا اللوزي، كانت قد قامت بنشرها في وقت سابق.

ومن أجل أن تعطي الثقة للفتيات، ظهرت يسرا اللوزي بدون مكياج، ولكن كانت ردة فعل الجمهور عكس ذلك تماما، حتى أن البعض علق بطريقة كوميدية، ياريتك ما عملتي كده.

وكانت قد كشفت من قبل أنها لم تفضل مساحيق التجميل ووضعها إلا في أضيق الحدود، وبعيداً عن العمل ومتطلبات المناسبات الاجتماعية.