محمد سلامة يوضح حقيقة تشابه مسلسل "إمبراطورية ميم" بفيلم فاتن حمامة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل المخرج محمد سلامة التحضير لمسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، ليشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر إنطلاق تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل.



توضيح محمد سلامة بشأن "إمبراطورية ميم"



وأوضح محمد سلامة في تصريحات صحفية له حقيقية تشابه المسلسل مع الفيلم، مؤكدًا على أن قصة المسلسل مأخوذة عن الرواية الأصلية التي كتبها الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، لذا فهي مختلفة تمامًا عن فيلم “إمبراطورية ميم” الذي قدمته فاتن حمامة؛ لأن الفيلم كان مختلفًا في الأساس عن الرواية التي كان بطلها رجل وليست إمراة مثلما حدث في الفيلم.



تعاون خالد النبوي مع المخرج محمد سلامة



ويعد مشاركة خالد النبوي في مسلسل “إمبراطورية م”، هو التعاون الثاني له مع المخرج محمد سلامة بعد نجاحهما سويًا في مسلسل “راجعين يا هوا”، الذي شارك بطولته أيضًا كلًا من النجوم أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

ما هي آخر أعمال المخرج محمد سلامة؟



يذكر أن المخرج محمد سلامة، قدم مؤخرًا مسلسل “ الكتيبة 101 ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف وآسر ياسين وكان من تأليف إياد صالح، وتناول العمل بطولات الجيش المصري.