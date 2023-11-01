نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوبي ديول يتحدث عن أصعب الفترات التي مر بها في بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم بوليوود بوبي ديول عن رحلته مع العلاج من إدمان الكحوليات، وكشف خلال حوار ضمن حضوره كضيف على برنامج "كوفي مع كاران"، عن اسرار للمرة الأولى عن هذه المرحلة من حياته.

ووفق موقع إنديا توداي، قال بوبي أن دخوله في مرحلة ادمان الكحوليات بكثافة، كانت في الفترة التي شعر بها أن مسيرته الفنية انتهت، لقلة ما كان يعرض عليه من أعمال سينمائية جديدة.

بوبي ديول

عودة عبر Animal

طرح النجم بوبي ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

الفيلم الأكثر دموية

تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الأكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر ان يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الاكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.

مشاركة أنيل كابور

وكان قد أعلن نجم بوليوود القدير أنيل كابور عن شخصيته من فيلم Animal للنجم رانبير كابور، بنشره لصورة من الشخصية التي سيجسدها بالفيلم الجديد.

ونقل موقع انديا توداي الصورة التشويقية التي نشرها أنيل كابور لشخصيته من الفيلم المرتقب، حيث يجسد شخصية باسم Balbir Singh.