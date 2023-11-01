انت الان تتابع خبر ظهور نادر للابنة الوحيدة للفنانة فيروز التي ادهشت الجميع بموهبتها.. جمالها يخطف الأنظار! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات إخبارية فنية على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة نادرة لإيمان بدر الدين جمجوم إبنة الفنانة فيروز التي لقبت بالطفلة المعجزة.

وإيمان بدر الدين جمجوم تتمتع بملامح جذابة للغاية تجعلنا نشبهها بوالدتها الفنانة فيروز بالطبع ولكن أيضاً يجمعها شبه كبير بخالتها الفنانة نيللي. شاهدوا صورتها.ورغم مضي عشرات السنين على اعتزال فيروز الصغيرة للفن، إلا أنه حتى اللحظة لم تأت أي طفلة لتعوض المكان الشاغر الذي تركته لتبقى وحدها تحمل لقب "الطفلة المعجزة" على مدى تاريخ السينما المصرية والعربية.

الجدير بالذكر ان فيروز الصغيرة غادرت عالمنا في عام 2016 وكانت قد تزوجت من الفنان بدر الدين جمجوم وأنجبت ابنين هما أيمن وإيمان.