انت الان تتابع خبر "محمد سلام أتفه واحد في العالم".. رحمة أحمد تفتح قلبها وتصعق الجميع بحديثها عنه.. المفاجأة ما قالته عن أحمد مكي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة رحمة أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية، عن رأيها في الفنان أحمد مكي، والفنان محمد سلام، بالاضافة للحديث عن عدة موضوعات أخرى.

وقالت الفنانة أحمد مكي في الحقيقة دمه خفيف أوي واللي بيظهر على الشاشة ده ميجيش 20 % من العادي بتاعه، طول الوقت بيقول إيفيهات وقعدته فظيعة وبيضحك أوي.

وعن الفنان محمد سلام، قالت رحمة أحمد: محمد سلام أتفه واحد في العالم وهادي وبسيط وعمري في حياتي ما شوفته متضايق أو متعصب، وهو بيحب الغطس أوي فغالبا ده مأثر على شخصيته وهادي جدا.وأضافت رحمة أحمد: ليا أخ توأم وبنحس ببعض وأنا وهو أقرب لبعض من أخواتنا التانيين، ومرة كان عندي مشكلة في الشغل وقاعدة بعيط بقالي ساعتين والوقت متأخر، لقيته باعتلي بيقولي إنتي كويسة؟.. واتخضيت جدا مع إني مكنتش مؤمنة بأن التوأم بيحسوا ببعض.

وكشفت رحمة أحمد، عن بداية التحاقها بالتمثيل، مؤكدة أنها بدأت من مسرح الكلية، وقالت: كان نفسي أدخل كلية علاج طبيعي بس المجموع وداني كلية علوم، ودخلت التمثيل من فريق المسرح بالكلية.