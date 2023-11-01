انت الأن تتابع خبر "مين من أزواج صباح الشحرورة الذي أحتواها وأحبها بجد"؟ ابنة شقيقتها تجيب.. لن تتوقعو من هو!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت ابنة شقيقة الفنانة صباح جانو فغالي في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت بين خالتها وبين الفنان رشدي أباظة.

وقالت لم يكن هناك إعجاب بينها وبين رشدي مشيرة إلى أنها بعدما سافرت إلى لبنان لحق بها رشدي أباظة، وأقنعها بحبه لها وأنه انفصل عن سامية جمال.

وأضافت أن فترة زواجهما استمرت 3 أشهر وليس كما يشاع يومًا واحد، وأن سبب انفصالهما هو استقبال سامية جمال لرشدي أباظة في المطار فعرفت من ذلك أنهما مازالا زوجان وطلبت الطلاق غيابيًا وقاطعته بعدها لمدة عامين.

وأوضحت الحفيدة أن صباح بعد ذلك تناست الخلافات، وظلت علاقتها بسامية جمال جيدة وشاركت رشدي أباظة بطولة فيلم "نار الشوق" وكشفت نظراتهما في الفيلم عن قصة الحب التي جمعت بينهما.

وقالت جانو أيضًا إن رشدي أباظة عندما مرض في أواخر أيامه رفض زيارة صباح له في المستشفى حتى لا تراه بعد تغير ملامحه، ولكنها أصرت ودخلت غرفته وكان في وجود أحمد بدرخان، ووقتها أصيبت بحالة انهيار شديدة.

وعن وصفها للفنان رشدي أباظة قالت: "اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة يبقى ما اتجوزتش"، مؤكدة لأنه الوحيد في أزواجها الذي استطاع احتوائها بشكل كبير