نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. شيرين رضا تنضم لمسلسل "الصدفة" بطولة ريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة شيرين رضا لأبطال مسلسل "الصدفة" بطولة ريهام حجاج وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.



مشاركة شيرين رضا في مسلسل “وبينا معاد 2”

ومن ناحية أخرى تواصل شيرين رضا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" الذي حقق نجاحا كبيرًا، وشاركها في البطولة صبري فواز، محمد سليمان، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، تأليف وإخراج هاني كمال.



من هم أبطال فيلم "مقسوم"؟

كما تواصل شيرين رضا في الفترة الحالية تصوير فيلم "مقسوم" الذي يشارك في بطولته ليلى علوي، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.



ما هي آخر أعمال شيرين رضا؟

ويعرض لشيرين رضا حاليًا حكاية "ولو بعد حين"، ضمن مسلسل "حدث بالفعل"، وهي التعاون الأول بينها وبين دينا الشربيني، والحكاية من تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.