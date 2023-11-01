نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس ماكفوي يستقر على مشروعه السينمائي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع النجم جيمس ماكفوي مع لوكاس برافو وأيسلينج فرانسوا وألبودينا أمور، في بطولة عمل سينمائي جديد تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وبحسب ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم الذي سيضم هذه التشكيلة المميزة من النجوم، سيطرح بعنوان Turn Up The Sun.

ووقع الاختيار على المخرج الويلزي جيمي آدامز لمهمة كتابة وإخراج الفيلم الجديد.

أبطال فيلم Turn Up The Sun

مشاريع أخرى لجيمس ماكفوي

و يجدد النجم جيمس ماكفوي تعاونه مع شركة الإنتاج السينمائي العملاقة Blumhouse، في عمل سينمائي جديد، يستكمل به مسيرة النجاح مع الشركة الكبرى.

ويقول "ديد لاين"، أن ماكفوي، سبق له تحقيق نجاحات مع شركة Blumhouse، التي أنتجت له افلام الرعب النفسي Split و Glass.

والمشروع الجديد الذي يشهد تجديد التعاون بين ماكفوي و Blumhouse، سيكون فيلم بعنوان Speak No Evil، وسيكون من إخراج جيمس واتكينز، على أن يطرح عام 2024 المقبل.

جديد أفلام هوليوود

في الوقت نفسه، ضمن أحدث أخبار أفلام هوليوود، أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا تستعد لمشروع سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة أمازون ستوديوز، وسيجمع في بطولته نجوم كبار.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيشهد تعاون بين بريانكا شوبرا وجون سينا وإدريس البا في أدوار البطولة.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعنوان Heads Of State، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول أزمة تتعرض لها طائرة الرئيس الأمريكي.