تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت تضامنًا مع فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الحالى وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية .

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع تويتر ، فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

ولم تتمكن شيرين عبد الوهاب، من شرح أسباب تأجيل الحفل، نظرا لفقدان السيطرة على جميع منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد قدمت أن تقدمت شيرين عبدالوهاب بلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، أدمن الصفحة الرسمية لها على “تويتر” و"فيس بوك" و"إنستجرام".

وذلك لاستخدامه الحساب للتحصل على أموال وأرباح عائدة من الصفحة الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، دون الحصول على موافقة منها، أو إذنا كتابيا وذلك بعد أن قام باستغلال حسابها الرسمي على موقع تويتر وقام بالحصول على أرباحه لنفسه وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.