تعرف على تفاصيل حفل أحمد جمال بمئوية سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي مجاني بمكتبة الإسكندرية يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر، تحت عنوان "يا عزيز عيني"، وذلك بمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.



تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويشارك فىذي الحفل كلًا من المطربين إيناس عز الدين، ووليد حيدر، والحفل فكرة وغناء أحمد جمال، وكتابة وإخراج سعيد قابيل، ويجري حاليًا المايسترو العالمي ناير ناجي، البروفات الخاصة بالاحتفالية الضخمة التي ينتظرها الجميع، ويتضمن الحفل باقة من أعمال فنان الشعب سيد درويش التى حفرت فى وجدان الأجيال ومنها "دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكوا أنداس، الحلوة دى، يا ورد علي فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة".

ما هي آخر أعمال أحمد جمال؟





يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "خذ قلبي وأعطه ما تحصل عليه، يكفي أنك تبقى حبيبه، ومصيبته، يا له من حظ ويا نعمة، ستبقى نصيبه، خذ عيني وخطفتها وسهرها، فأنت الدنيا ومركزها، وطبيعي أن الشيء الحلو يقع في يد من يقدره، لا بصراحة أحببته، لقد تجدد قلبي ووجدت نفسي معك، اشتريته لا، لقد اكتفيت منه، كنت أستدير وأسير خلفك خطوة بخطوة