انت الأن تتابع خبر صورة نادرة من حفل الزفاف الاسطوري لهيفاء وهبي وأحمد أبوهشيمة.. شاهدوا كيف كان ممسكاً بها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحات فنية صورة نادرة للفنانة هيفاء وهبي بجانب زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، تفاجئ منها الجمهور.

هيفاء في ظهرت الصورة وهي تمسك بيدها باقة ورد حمراء، وتريد رميها على الفتيات الحاضرات في الحفل كما تجري العادة في الأعراس.

وأطلت بفستان أبيض مصنوع من الريش من تصميم اللبناني العالمي فؤاد سركيس.

واتضح أن هذا الفستان ارتدته هيفاء وهبي بعد فستان زفافها في الحفل الذي اقامته احتفالاً بزواجها على أحمد أبوهشيمة.