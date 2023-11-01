نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شك نوريس يعود للسينما من جديد في فيلم بعنوان Agent Recon في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود النجم الكبير شك نوريس للعمل السينمائي من جديد، بعد طرح لقطات ترويجية لأحدث أفلامه، الذي يعود من خلاله لتقديم أدوار الأكشن التي عرف بها خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونقل موقع ديد لاين، أول صورة ترويجية لنوريس من الفيلم الجديد، شاركه بها أبطال الفيلم الآخرين، ديريك تينج ومارك سينجر.

الفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024 المقبل.

ابطال فيلم Agent Recon

عودة The Punisher

ومن أهم تجارب العودة التي تشهدها هوليوود قريبًا، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أكد نجم مسلسل "ذا بانشر" لمتابعيه، أنه سيعود لتجسيد الشخصية من جديد، ضمن أحداث مسلسل Daredevil: Born Again.

هذا العمل الذي تنتجه شبكة ديزني بلص، ويطرح ضمن أعمال مارفل الاصلية، خلال السنوات القليلة القادمة.

نجوم جدد

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة إيما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.

وإيما كورين ستكون أحدث الوجوه المنضمة لعالم مارفل السينمائي، ووفق مصدر مطلع، ستكون كورين هي شخصية الشر الرئيسية في فيلم Deadpool القادم، الذي ستظهر به أمام رايان راينولدز، وهيو جاكمان.

والممثلة الشابة البالغة من العمر 27 عامًا، عرف عنها مشاركتها في بطولة مسلسل التاج، وتجسيدها لشخصية الأميرة ديانا.