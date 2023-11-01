أحمد العوضي يخوض تجربة الأكشن بـ "حق عرب" (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد العوضي لدخول تصوير أحداث مسلسله الجديد "حق عرب"، وهو العمل الذي يشارك من خلاله في شهر رمضان 2024، كما يتم تحديد البطلة الرئيسية التي تشارك امام العوضي وخاصة وأن العمل ينتمي لأعمال الاكشن الرومانسي، والعمل من المرجح أن ينطلق تصويره أواخر شهر نوفمبر بعدما يتم الاستقرار على أبطاله، وخاصة بطلته الرئيسية والتي من المرجح أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، لينطلق العمل في التصوير بشكل مباشر .

من هم فريق عمل “حق عرب”؟

والعمل من إنتاج سينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعیل فاروق، كما يشارك أيضا في فيلمه الإسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف لأول مرة، وهو مأخوذ من رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم العديد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون.



ما هي آخر أعمال الفنان أحمد العوضي؟



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز، أحمد بدير، سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، دارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق.