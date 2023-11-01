نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التليفزيون المصري يُطلق “هنا فلسطين” من الفضائية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، جهود العاملين في القناة الفضائية المصرية في متابعة القضية الفلسطينية، وتوثيق موقف مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ومنذ حرب 1948، وحتى قمة القاهرة للسلام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خاطب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لوقف ما يحدث من انتهاكات ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة تهجيره من أرضه، ومخطط تصفية القضية الفلسطينية علي حساب مصر، وتأكيده الدائم عاي التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني من الثوابت.

وأعلنت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، من خلال برنامج مباشر من مصر، والذي يُذاع على شاشة القناة الفضائية المصرية، بإطلاق هنا فلسطين من الفضائية المصرية من القاهرة لتكون صوت الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، وكان ذلك أثناء تقديم حلقة عن مرور 63 عامًا على تأسيس إذاعة فلسطين من القاهرة، والتي استضافت فيها الكاتب والأديب والشاعر الفلسطيني إبراهيم بعلو، الذي وصله خبر استشهاد أقاربه في غزة أثناء قصف جيش الاحتلال لها، وقبل حضوره للبرنامج، وكذلك الإذاعي مصطفى الحسيني رئيس إذاعة فلسطين الأسبق، والذي قدّك الشكر للتليفزيون المصري على إطلاق هنا فلسطين من الفضائية المصرية، والذي سيقدّم من خلال برنامج مباشر من مصر، وسيتم استضافة الشخصيات الفلسطينية ورموز الشعب الفلسطيني؛ ليتحدثوا عن قضيتهم، ليكون التليفزيون المصري والقناة الفضائية المصرية هي المنبر للدفاع عن القضية الفلسطينية، وصوت الشعب الفلسطيني للعالم.

يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة من التليفزيون المصري لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الغاشم، وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وتوثيق ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر وحشية، ارتكبها ضد الأبرياء والمدنيين والأطفال من أهل غزة.

البرنامج أ ذاع فيلم نادر عن الجيش المصري في حرب 1948، ودخول غزة بعد طرد العصابات الصهيونية، وأيضًا فيلم لشهداء الجيش المصري في حرب فلسطين، والمجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وأيضًا تقرير عن مرور 63 عامًا على تأسيس إذاعة فلسطين من القاهرة.

كما يستضيف البرنامج في حلقة هنا فلسطين من القناة الفضائية المصرية، المستشار غازي فخري عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وبعض من قيادات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة؛ للحديث عن حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية تاريخيًا.

البرنامج تقديم المذيعة إيمان العقاد ومريم بدر، وإخراج شريف الجمال وحسام أحمد، وإعداد ثناء عبدالباسط، ورئيس التحرير علي عثمان، وإشراف المخرج خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، ويُذاع الأحد في السابعة مساءً على الفضائية المصرية.