باليه تنمية المواهب يجسد كليوباترا بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر حفلًا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا "ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا، وذلك في الثامنة مساءً الجمعة 3 نوفمبر بالمسرح الكبير.

تفاصيل عرض “باليه كليوباترا”

باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما، هذا إلى جانب مشاهد باليهات بحيرة البجع، حلم ليلة صيف ولابايادير .

باليه كليوباترا

باليه كليوباترا

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.